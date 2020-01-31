Штрафы за нарушение трудового законодательства уменьшили [ Редактировать ]
В пятницу, 31 января, президент Владимир Зеленский одобрил законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (об устранении норм, которые нарушают права и законные интересы работодателей Украины)". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.
Так, вносятся изменение в статью 265 Кодекса законов о труде Украины по поводу уменьшения размера штрафных санкций за нарушения требований трудового законодательства.
Согласно закону, фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленный на предприятии, и выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов наказывается в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.
При этом к юридическим лицам и физическим лицам - предпринимателям, которые используют наемный труд, и являются плательщиками единого налога первой-третьей групп, применяется предупреждение.
Если же такое нарушение было совершено повторно в течение двух лет со дня выявления нарушения - оно наказывается в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.
Кроме того, несоблюдение минимальных госгарантий в оплате труда наказывается в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.
Ранее мы писали о том, что Зеленский утвердил штрафы за кнопкодавство.
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