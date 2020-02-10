В Ираке началcя вывод войск США [ Редактировать ]
В понедельник, 10 февраля, в Ираке начался вывод войск США. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на члена комитета по обороне и безопасности иракского парламента Али аль-Ганими.
"Соединенные Штаты начали покидать Ирак, а американские силы начали де-факто выводиться с 15 военных баз", - заявил аль-Ганими.
Депутат рассказал, что войска США ограничили свое присутствие двумя крупными базами - Эрбиль на севере страны, а также авиабаза Айн аль-Асад в провинции Анбар.
В Вашингтоне пока не прокомментировали это заявление.
"Есть сообщения о якобы начавшемся выводе американских войск с 15 баз, они не соответствуют действительности. В Ираке никогда и не было такого количества американских баз", - заявил аль-Хафаджи РИА Новости.
Ранее мы сообщали, что в Ираке провели ракетный обстрел военной базы США. Известно, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня "Катюша". Всего вблизи лагеря зафиксировали падение пять ракет.
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