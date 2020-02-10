В понедельник, 10 февраля, в Ираке начался вывод войск США. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на члена комитета по обороне и безопасности иракского парламента Али аль-Ганими.

"Соединенные Штаты начали покидать Ирак, а американские силы начали де-факто выводиться с 15 военных баз", - заявил аль-Ганими.

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Депутат рассказал, что войска США ограничили свое присутствие двумя крупными базами - Эрбиль на севере страны, а также авиабаза Айн аль-Асад в провинции Анбар.

В Вашингтоне пока не прокомментировали это заявление.

"Есть сообщения о якобы начавшемся выводе американских войск с 15 баз, они не соответствуют действительности. В Ираке никогда и не было такого количества американских баз", - заявил аль-Хафаджи РИА Новости.