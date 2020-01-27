В понедельник, 27 января, посольство Соединенных Штатов Америки обстреляли в Багдаде (Ирак). Известно, что пять ракет по установке "Катюша" ударили по территории. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет.

Обстрел был направлен на "зеленую зону", где расположены здания иностранных дипломатических миссий и учреждения органов государственной власти Ирака.

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Ракетный удар повлек за собой разрушения. и.о. руководителя правительства Ирака Адиль Абдул Махди назвал инцидент "агрессией".

Позже Госдеп США отреагировал на происшествие. Так, председатель его пресс-службы отметил, что Ирак должен выполнять свои обязательства по защите американских дипломатических объектов.

"Ситуация в области безопасности остается напряженной, и вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, по-прежнему представляют угрозу. Поэтому мы сохраняем бдительность", - отметил он.

Ранее мы сообщали, что в Ираке провели ракетный обстрел военной базы США. Известно, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня "Катюша". Всего вблизи лагеря зафиксировали падение пять ракет.