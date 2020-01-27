В Багдаде снова обстреляли посольство США [ Редактировать ]
В понедельник, 27 января, посольство Соединенных Штатов Америки обстреляли в Багдаде (Ирак). Известно, что пять ракет по установке "Катюша" ударили по территории. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет.
Обстрел был направлен на "зеленую зону", где расположены здания иностранных дипломатических миссий и учреждения органов государственной власти Ирака.
Ракетный удар повлек за собой разрушения. и.о. руководителя правительства Ирака Адиль Абдул Махди назвал инцидент "агрессией".
Позже Госдеп США отреагировал на происшествие. Так, председатель его пресс-службы отметил, что Ирак должен выполнять свои обязательства по защите американских дипломатических объектов.
"Ситуация в области безопасности остается напряженной, и вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, по-прежнему представляют угрозу. Поэтому мы сохраняем бдительность", - отметил он.
Ранее мы сообщали, что в Ираке провели ракетный обстрел военной базы США. Известно, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня "Катюша". Всего вблизи лагеря зафиксировали падение пять ракет.
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