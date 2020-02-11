Указ об отставке помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова не подписан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает strana.ua.

Также Песков прокомментировал полномочия заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака.

Могу констатировать, что Козак занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами и вопросами интеграции. Точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которая пока не формализована, - рассказал он.