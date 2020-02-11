Путин не подписал указ об отставке Суркова [ Редактировать ]
Указ об отставке помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова не подписан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает strana.ua.
Также Песков прокомментировал полномочия заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака.
Могу констатировать, что Козак занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами и вопросами интеграции. Точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которая пока не формализована, - рассказал он.
Раньше сообщалось о том, что правительство России уходит в отставку. А также Пристайко рассказал о доверии к России.
по теме
В России автобус с украинцами попал в страшное ДТП
В субботу, 8 февраля, в Воронежской области России случилось страшное ДТП
Коронавирус в Китае: ВОЗ обратилась ко всем странам мира
ВОЗ рекомендует всем странам мира быть готовым принять меры по сдерживанию коронавируса
Домашнее насилие: в Украине запустили горячую линию помощи
Кабинет министров Украины запустил горячую линию по предупреждению домашнего насилия
Зеленский озвучил свою стратегию по управлению Украиной
Зеленский озвучил свою главную стратегию
В США зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
В Соединенных Штатах Америки зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом