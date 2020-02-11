У Дніпрі армійцеві врятували зір. Військовий був поранений на позиції в зоні операції об'єднаних сил. Його негайно доправили до лікарні імені Мечникова. У якому стані зараз постраждалий - розповість Олена Мендалюк.

Обличчя Володимира посічене осколками від снаряду. Військовий зазнав поранення, коли чергував на позиціях біля Попасної. Розповідає, все сталося ввечері. Він почув, як з ворожого боку відкрили вогонь. Снаряд летів прямо на позицію. Відбігти в укриття армієць не встиг.

"Відчув приліт, гул в ушах. Ну а потім уже відчув як голову почало ушили, умився снігом і побіг", - говорить Володимир, поранений військовослужбовець.

Після обстеження в лікарні Мечникова Володимира перевели до спеціалізованого офтальмологічного шпиталю. У нього серйозне поранення правого ока. Хірурги вилучили 7 осколків.

"Множественные рваные раны. Эти рани ушиты. Внутри удалены инородные тела. Есть повреждение хрусталика. На сегодня пока нет признака, что там катаракта травматичсекая, набухает хрусталик или она развивается", - говорить Світлана Устименко, директор Дніпропетровської обласної офтальмологічної лікарні.

На третій день після оперування Володимир правим оком почав розрізняти силуети. Щоб повністю відновити зір, фахівці проведуть ще кілька операцій, зокрема, замінять кришталик. Медики зауважують, якби не вдалося швидко евакуювати військового, будь-які намагання були б марними.

"Треба було відправляти орієнтовно біля міста Бахмута і погоди не було. Тому ми тримали звязок і так сказать ловили вікно. Це вже було 20-30, ночні вилети вони завжди скажимо так, є ризик небезпеки", - говорить Тетяна Губа, радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

Через погодні умови, літаком доправляти поранених до лікарень буває складно. Тому вже запустили додатковий потяг "Лисичанськ-Дніпро".