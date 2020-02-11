В 2020 году одной из ведущих конкурса "Евровидения-2020" стала известная в YouTube бьюти-блогерша и трансгендер Никки де Ягер. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

"С того момента, как Дункан Лоуренс победил в Тель-Авиве, у меня было только одно желание: принять участие в "Евровидении", которое пройдет в Нидерландах. Когда меня пригласили в конце прошлого года, я была чрезвычайно горда. Я с нетерпением жду возможности погрузиться в этот уникальный опыт на 2 недели, - заявила в интервью девушка.

Она рассказала, что будет не только вести конкурс, но и постоянно будет снимать участников и вести стрим с церемонии. Также, Ники пообещала взять интервью у конкурсантов.

Визажистке Никки де Ягер 25 лет. В сети она известна под псевдонимом Nikkie Tutorials. На ее канал YouTube и страницу в Инстаграм подписалось более 13 миллионов подписчиков.

Ранее сообщалось, что букмекеры назвали возможного победителя "Евровидения-2020".