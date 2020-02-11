Мінський протокол - єдиний шлях безкровного врегулювання конфлікту на Донбасі. Так вважають у політичній силі "Опозиційна платформа - За життя". Політики наголошують: заявлений президентом курс на примирення має бути виконаний. Однак очевидно, що процес зупинився.

"Мы были настроены очень оптимистично, когда сменилась власть. И та власть, она использовала войну, как политическую технологию - они на ней наживались и не было никаких перспектив остановки конфликта с той властью. И первое, что есть у сегодняшней власти - они были тоже позитивны, когда обменяли пленных, когда вернули корабли, когда началось разведение войск на двух участках, но дальше процесс заблокирован, потому что я считаю, что сегодняшняя власть попросту боится националистов, боится их противодействия. А на самом деле надо слушать свой народ, а народ хочет мира, народ хочет остановки войны и Минский протокол - это как раз база для того, чтобы политически мирно урегулировать конфликт. Когда подписали формулу Штайнмайера, которая, в общем-то, определяет порядок проведения местных выборов и перехода границы под контроль укранских пограничников, то надо по этому пути и идти", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя"