Мінський протокол є єдиним шляхом безкровного врегулювання конфлікту на Донбасі - співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко [ Редактировать ]
Мінський протокол - єдиний шлях безкровного врегулювання конфлікту на Донбасі. Так вважають у політичній силі "Опозиційна платформа - За життя". Політики наголошують: заявлений президентом курс на примирення має бути виконаний. Однак очевидно, що процес зупинився.
"Мы были настроены очень оптимистично, когда сменилась власть. И та власть, она использовала войну, как политическую технологию - они на ней наживались и не было никаких перспектив остановки конфликта с той властью. И первое, что есть у сегодняшней власти - они были тоже позитивны, когда обменяли пленных, когда вернули корабли, когда началось разведение войск на двух участках, но дальше процесс заблокирован, потому что я считаю, что сегодняшняя власть попросту боится националистов, боится их противодействия. А на самом деле надо слушать свой народ, а народ хочет мира, народ хочет остановки войны и Минский протокол - это как раз база для того, чтобы политически мирно урегулировать конфликт. Когда подписали формулу Штайнмайера, которая, в общем-то, определяет порядок проведения местных выборов и перехода границы под контроль укранских пограничников, то надо по этому пути и идти", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя"
по теме
Юрий Бойко: мы не видим решительных действий президента и парламента для мирного урегулирования конфликта на Донбассе
Об этом на Согласительном совете в Верховной Раде 3 февраля заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко
Віктор Медведчук презентував план "Опозиційної платформи - За життя" повернення миру в Україну у Парижі
Шляхи врегуляювання конфлікту на Донбасі обговорювали сьогодні і в Парижі. Там відбулася зустріч українських депутатів із французськими колегами
Аграрії вимагають скоротити обсяги землі в одні руки й провести Всеукраїнський референдум щодо продажу землі
Зменшити обсяги землі в одні руки й провести Всеукраїнський референдум щодо продажу землі. Такі вимоги аграріїв до законопроєкту про обіг сільгоспземель
Юрий Бойко: нужно снижать тарифы, а не увеличивать количество платежек
Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам
Земельна реформа: чому депутатам не вдалося легалізувати ринок землі
Битва за землю триває - щоб після тижневої перерви спалахнути з новою силою