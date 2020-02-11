Зменшити обсяги землі в одні руки й провести Всеукраїнський референдум щодо продажу землі. Такі вимоги аграріїв до законопроєкту про обіг сільгоспземель. Це стало головною темою зібрання всеукраїнської аграрної ради. На яке запросили нардепів та представника офісу президента.

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Пів тисячі аграріїв зібралися під одним дахом, щоб обговорити всі прогалини законопроєкту про ринок землі. Люди вимагають від нардепів внести поправки в документ. Зокрема, зменшити обсяг землі в одних руках і затвердити поетапне відкриття земельного ринку.

"Найбільший подразник - концентрація землі в одні руки, тому що в усіх сусідів Польша, Угорщина там є концентрація в одні руки не більше 300-200 гектарів, в нас же спочатку пропагувалося 200 тисяч гектарів в одні руки, а зараз як велике благо - 10 тис гектарів", - говорить Олег, аграрій

Поетапне відкриття ринку землі підтримують і у Всеукраїнській аграрій раді. Кажуть - необхідно спочатку дати змогу купувати землю малим фермерам, а вже потім, за кілька років, відкривати ринок і для великих компаній.

"Входити в один період з юридичними особами дуже важко, юридичні посли кредитуються давно в них є кредитна історія з банками працювати, в них є матеріальні цінності, малий фермер на цьому етапі зробити нічого не може, правильно б було на цьому етапі запровадити ринок землі виключно для фізичних осіб з концентрацією землі до 500 га в одні руки", - говорить Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Чекали на дискусію й голову профільного парламентського комітету - Миколу Сольського, та нардеп не з'явився - мовляв, виникли важливіші справи. Тож обговорювати законопроєкт аграріям довелося з представником Офісу президента - Романом Лещенком.

"Концентрація бачення президента до 10 тисяч гектарів це верхня межа, ця позиція витримана в частині що стосуються суб’єктів лише українці та українські компанії, без іноземців. Будь-які іноземці лише через референдум. Третя позиція - сам обіг земель можливий лише за належної фінансової підтримки", - говорить Роман Лещенко, уповноважений Президента України із земельних питань.

До земельного законопроєкту внесли понад 4 тисячі поправок. Розглядатимуть зауваження депутатів у парламенті щонайменше до травня. У Всеукраїнській аграрній раді такий підхід навіть схвалюють: мовляв, є більше часу, щоб обговорити всі нюанси.

"В парламенте все зависло и это дает возможность нам говорить, убеждать, дает надежду аграриям, что их голос услышат, и как бы это не выглядело, но это стало возможным благодаря законодательному, как его называют спаму, в кавычках, а подачи большого количества поправок и понуждении их рассматривать и те же "Оппозиционная платформа - За жизнь" подали три тысячи поправок, в каком-то смысле аграрии, за то, что им есть о чем еще говорить должны быть благодарны "Оппозиционной платформе - За жизнь"", - говорить Михайло Соколов, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Аграрії сподіваються ще на одну зустріч із президентом України та народними депутатами. Бо, кажуть, їхні зауваження так і не взяли до уваги.