Во вторник, 11 февраля, следователи Государственного бюро расследований провели обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни Гостаможслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, при содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины из ЕС было ввезено более 50 транспортных средств и запасных частей к ним со заниженными таможенными платежами. Сумма нанесенного государству ущерба - свыше 1 млн гривен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении властью и служебным положением, что привело к тяжелым последствиям (часть 2 статья 364 УК Украины).

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) отправило письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу Украины и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки своей же деятельности