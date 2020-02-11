ГБР провело обыски на двух таможнях [ Редактировать ]
Во вторник, 11 февраля, следователи Государственного бюро расследований провели обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни Гостаможслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, при содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины из ЕС было ввезено более 50 транспортных средств и запасных частей к ним со заниженными таможенными платежами. Сумма нанесенного государству ущерба - свыше 1 млн гривен.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении властью и служебным положением, что привело к тяжелым последствиям (часть 2 статья 364 УК Украины).
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) отправило письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу Украины и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки своей же деятельности
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