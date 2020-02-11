Выдача паспортов жителям Донбасса: Зеленский придумал новый план [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать программу по обеспечению украинским гражданством жителей временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Офисе президента.
Пока на Донбассе идет война, Россия активно выдает паспорта жителям оккупированных территорий, поэтому Украине необходимо бороться за своих граждан.
"Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украины территории", - заявил Зеленский.
Также президент подчеркнул важность организации на контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админграницах с Крымом центров предоставления административных услуг, где люди могли бы получить необходимые услуги и важную информацию.
В Кабинете министров до 1 марта должны представить конкретные предложения по программе.
Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что планируется ввести электронные паспорта гражданина Украины
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