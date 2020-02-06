В четверг, 6 февраля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что планируется ввести электронные паспорта гражданина Украины. Об этом он рассказал во время презентации государственного мобильного приложения "Действие".

Он рассказал, что цифровой образ паспорта гражданина Украины появится уже этой весной. Также Аваков добавил, что количество доступных опций электронного паспорта будет расти.

"Цифровой паспорт работать через цифровое приложение "Действие" и позволит удостоверять личность во время медицинского обслуживания, банковских операций, при получении административно-гостиничных, информационных, библиотечных услуг, во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом, для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов и т.д.", – сказал Аваков.

Раньше сообщалось о том, что Кабмин принял важное решение по "безвизу" с Монголией. А также Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения.