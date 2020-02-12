Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с важным заявлением и рассказал журналистам о своих намерениях на новом посту.

У Киева есть четкий план, чтобы местные выборы в 2020 году прошли по всей территории Украины, включая Донбасс, - сказал глава Офиса президента.

Ермак также добавил, что главными спикерами Офиса президента должны стать дела и результат.

"Мы должны сделать все, чтобы Офис президента был действительно Офисом президента и мы все работали на то, чтобы наша страна была успешной. Все это будет сконцентрировано на исполнении всех обещаний", - отметил глава Офиса президента.

Новоназначенный подчеркнул свою миссию на посту:

Никакого телефонного права, никаких интриг. Все будет прозрачно и честно.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил Андрея Ермака.