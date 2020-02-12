Никаких интриг, все прозрачно и честно: новый глава Офиса президента рассказал о своей миссии [ Редактировать ]
Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с важным заявлением и рассказал журналистам о своих намерениях на новом посту.
У Киева есть четкий план, чтобы местные выборы в 2020 году прошли по всей территории Украины, включая Донбасс, - сказал глава Офиса президента.
Ермак также добавил, что главными спикерами Офиса президента должны стать дела и результат.
"Мы должны сделать все, чтобы Офис президента был действительно Офисом президента и мы все работали на то, чтобы наша страна была успешной. Все это будет сконцентрировано на исполнении всех обещаний", - отметил глава Офиса президента.
Новоназначенный подчеркнул свою миссию на посту:
Никакого телефонного права, никаких интриг. Все будет прозрачно и честно.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил Андрея Ермака.
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