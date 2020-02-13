Ціни в комунальних платіжках за лютий будуть істотно знижені, - запевняють в уряді. ВМЗ прем'єр-міністр Олексій Гончарук визнав факт зростання комунальних тарифів у січні. Однак через здешевшання газу цьогО місяця українцям вдасться заощадити, - переконаний очільник Кабміну. Сукупно користувачі цієї зими заплатять за паливо менше, ніж торік.

"Що ми бачимо - те, що ціни на газ після січня продовжують знижуватися і ми забезпечимо, щоб це було враховано в платіжці. Тобто, що відбувається: в грудні вона була мінімальна, зараз, у січні, - вона, порівняно із груднем, - трошки виросла. У лютому вона буде найнижчою за всю зиму", - заявив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

