В четверг, 13 февраля, президент Украины, Владимир Зеленский ввел в состав Совета нацбезопасности новоназначенного главу Офиса президента Андрея Ермака.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Вместе с тем из СНБО выведен уволенный с поста главы ОП Андрей Богдан.

Напомним, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Офиса президента Андрея Богдана. Смотрите, кто стал новым главой Офиса президента. Раньше сообщалось о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку 17 января. СМИ предполагали, что данное решение главы Кабинета министров Украины было вызвано опубликованной аудиозаписью его разговора сотрудниками Национального банка Украины.

Кроме того, мы писали о том, что посольство США в Украине прокомментировало увольнение с должности главы Офиса президента Андрея Богдана и назначение вместо него Андрея Ермака.