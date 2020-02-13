Телеведущая Леся Никитюк презентовала свою первую песню под названием "Ямы". Видеоролик она опубликовала на своем официальном YouTube-канале.

На своей страничке в "Инстаграм" Никитюк сообщила, что автором текста песни является Татьяна Решетняк, а музыку написал Руслан Квинта.

Известно, что песня станет официальным саундтреком авторского телепроекта ведущей "LeМаршрутка".

Леся Никитюк также поблагодарила "Укравтодор". "Без вас точно песни б не было", - отметила она.

Вероятно, телеведущая не собирается останавливаться только на одной песне. "Ещё 8 песен и будет альбом", - написала Никитюк, таким образом намекнув на возможное продолжение музыкальной карьеры.

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