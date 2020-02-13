Леся Никитюк дебютировала в роли певицы песней о ямах на дорогах [ Редактировать ]
Телеведущая Леся Никитюк презентовала свою первую песню под названием "Ямы". Видеоролик она опубликовала на своем официальном YouTube-канале.
На своей страничке в "Инстаграм" Никитюк сообщила, что автором текста песни является Татьяна Решетняк, а музыку написал Руслан Квинта.
Известно, что песня станет официальным саундтреком авторского телепроекта ведущей "LeМаршрутка".
Леся Никитюк также поблагодарила "Укравтодор". "Без вас точно песни б не было", - отметила она.
Вероятно, телеведущая не собирается останавливаться только на одной песне. "Ещё 8 песен и будет альбом", - написала Никитюк, таким образом намекнув на возможное продолжение музыкальной карьеры.
Раньше сообщалось о том, что Леся Никитюк случайно "засветила" грудь. А также Никитюк показала чешское застолье. Звезда шокировала фото застолья с мамой. Отмечается, что звезда находилась в Чехии.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак разозлила фанатов, а также певица оголила грудь в новом клипе. Также мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини.
по теме
Дантеса забросали едой и грязью (видео)
В среду, 5 февраля, Владимир Дантес выпустил клип на свой новый сингл "Более или Менее
Евровидение-2020: букмекеры назвали возможного победителя
12 мая в Роттердаме пройдет ежегодный песенный конкурс "Евровидение". Букмекеры уже сделали прогнозы, кто может стать победителем конкурса
Холостяк 2020: кто стал главным героем
34-летний пилот, владелец летной школы в США Макс Михайлюк стал главным "Холостяком" 2020 года
Лорак в постели взбудоражила поклонников (фото)
Лорак покорила пользователей сети новым фото
Данила Козловский выпускает фильм о Чернобыльской катастрофе
Актер Данила Козловский выпускает новый фильм