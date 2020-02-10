"Как с Хмельницкого базара": Никитюк жестко раскритиковали [ Редактировать ]
Известная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассказала о своих секретах красоты, показала новое фото. Так, в своем Instagram звезда опубликовала снимок, который жестко раскритиковали.
"Понедельник-Пятница. Всем хорошей недели!" - подписала фото звезда.
"Переехала в Киев, а привычка из Хмельницкого базара осталась", "А я комплексную из за своего роста, не обуваю каблук, смотрю на вас и думаю"может зря?", "Тебе тоже одевайся по теплее", "Кто у тебя на первой фотке возле ног?", "Такое чувство, будто на 2-ом фото сзади целая арена людей", "Леся ты сводишь меня с ума", - комментировали в сети.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак разозлила фанатов, а также певица оголила грудь в новом клипе. Также мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини.
Раньше сообщалось о том, что Леся Никитюк случайно "засветила" грудь. А также Никитюк показала чешское застолье. Звезда шокировала фото застолья с мамой. Отмечается, что звезда находилась в Чехии.
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