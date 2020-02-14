В пятницу, 14 февраля, директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев рассказал, что установлены личности восьми жертв аварии в Псковской области, передает "Укринформ".

"Личность восьмого погибшего установлена ​​- это женщина, гражданка Украины 1972 года рождения", - отметил он.

Погорельцев сообщил, что в морге Псковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы проходят экспертизы тел погибших в ДТП. После их завершения следственные органы России предоставят разрешения на выдачу тел погибших их родственникам.

По словам Погорельцева, консульская группа продолжает работу на месте происшествия, а родственники всех погибших находятся в контакте с украинскими консулами в Санкт-Петербурге.

Генконсульство Украины проинформировало родственников о порядке репатриации тел. В настоящее время родственники определяются относительно поездки в России с целью получения тел погибших и репатриацией.

Он также сообщил, что по результатам осмотра места инцидента следователями предварительно установлено, что причиной аварии было лобовое столкновение микроавтобуса и грузовика, а окончательно причины ДТП будут установлены следствием.

Названа причина ДТП под Псковом, где погибли восемь человек https://t.co/ur6yngvGRQ pic.twitter.com/oSa0rPh5de — РИА Новости (@rianru) February 13, 2020

Ранее мы писали о том, что в Псковской области России произошло серьезное ДТП.