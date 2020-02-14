Смертельное ДТП с украинцами в России: установлены личности погибших [ Редактировать ]
В пятницу, 14 февраля, директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев рассказал, что установлены личности восьми жертв аварии в Псковской области, передает "Укринформ".
"Личность восьмого погибшего установлена - это женщина, гражданка Украины 1972 года рождения", - отметил он.
Погорельцев сообщил, что в морге Псковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы проходят экспертизы тел погибших в ДТП. После их завершения следственные органы России предоставят разрешения на выдачу тел погибших их родственникам.
По словам Погорельцева, консульская группа продолжает работу на месте происшествия, а родственники всех погибших находятся в контакте с украинскими консулами в Санкт-Петербурге.
Генконсульство Украины проинформировало родственников о порядке репатриации тел. В настоящее время родственники определяются относительно поездки в России с целью получения тел погибших и репатриацией.
Он также сообщил, что по результатам осмотра места инцидента следователями предварительно установлено, что причиной аварии было лобовое столкновение микроавтобуса и грузовика, а окончательно причины ДТП будут установлены следствием.
Названа причина ДТП под Псковом, где погибли восемь человек https://t.co/ur6yngvGRQ pic.twitter.com/oSa0rPh5de— РИА Новости (@rianru) February 13, 2020
Ранее мы писали о том, что в Псковской области России произошло серьезное ДТП.
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