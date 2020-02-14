Популярная телеведущая Ксения Собчак шокировала фанатов откровенным фото со своими подругами. Так, снимок появился на странице звезды в Инстаграм.

"Отчаянные и отчаявшиеся" yanaraskovalova, glukozamusic и xenia_sobchak #моявалентинка", - подписала фото звезда.

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"Тизеришь выпуск программы Голые и Смешные?", "Одна грудь убежала", "Главное в жизни это поддержка люблю вас мои девочки", "Взорвали сегодняшний день", Сериал пора про вас снимать )) великая троица", "И вы баллотировались в президенты", - комментировали в сети.

Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак разозлила фанатов, а также певица оголила грудь в новом клипе. Также мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини.

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