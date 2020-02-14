Известная телеведущая Леся Никитюк, которая в необычном образе случайно "засветила" грудь, порадовала фанатов новым пикантным фото. Снимок появился в Instagram звезды.

На фото Леся позирует в купальнике с бокалом шампанского.

"Выпьем за любовь", - написала в описании Никитюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак разозлила фанатов, а также певица оголила грудь в новом клипе. Также мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини.

Ранее Леся Никитюк случайно "засветила" грудь. А также показала чешское застолье. Звезда шокировала фото застолья с мамой.