Леся Никитюк поразила пикантным фото [ Редактировать ]
Известная телеведущая Леся Никитюк, которая в необычном образе случайно "засветила" грудь, порадовала фанатов новым пикантным фото. Снимок появился в Instagram звезды.
На фото Леся позирует в купальнике с бокалом шампанского.
"Выпьем за любовь", - написала в описании Никитюк.
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак разозлила фанатов, а также певица оголила грудь в новом клипе. Также мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини.
Ранее Леся Никитюк случайно "засветила" грудь. А также показала чешское застолье. Звезда шокировала фото застолья с мамой.
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Так, в своем Instagram звезда опубликовала снимок, которым взволновала поклонников
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Соответствующую публикацию она сделала в популярной социальной сети Instagram