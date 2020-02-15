В пятницу, 14 февраля, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель анонсировал рекордно низкие цены на газ летом 2020 года. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Надо контролировать монополиста, поэтому должен быть четкий контроль - регулируемый тариф. Рынок мы обеспечим развитие. И цена на газ: я даже заверю в том, что и февраль и март и лето - это будет рекордно меньшие цены.. Ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", - заявил Оржель

По его словам, уменьшение цены на газ дало возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались.

"Для того, чтобы украинцы получали газ непосредственно в домах должна работать инфраструктура. Это необходимые расходы. Поэтому и разделены платежи", - сказал Оржель.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано рекордное падение цен на газ.