Цены на газ: Оржель анонсировал низкие тарифы летом [ Редактировать ]
В пятницу, 14 февраля, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель анонсировал рекордно низкие цены на газ летом 2020 года. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Надо контролировать монополиста, поэтому должен быть четкий контроль - регулируемый тариф. Рынок мы обеспечим развитие. И цена на газ: я даже заверю в том, что и февраль и март и лето - это будет рекордно меньшие цены.. Ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", - заявил Оржель
По его словам, уменьшение цены на газ дало возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались.
"Для того, чтобы украинцы получали газ непосредственно в домах должна работать инфраструктура. Это необходимые расходы. Поэтому и разделены платежи", - сказал Оржель.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано рекордное падение цен на газ.
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