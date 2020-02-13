В четверг, 13 февраля, премьер-министр Алексей Гончарук посетит одну из полтавских скважин "Укргаздобычи". Визит состоится в связи с работой Кабинета министров над увеличениеми собственного добывания газа, чтобы украинцы могли меньше платить за отопление. Об этом Гончарук сообщил в Telegram.

"Украина более эффективно будет распоряжаться недрами. Без "смотрящих" и влиятельных групп", - заявил он.

На центральном уровне уже были проведены первые действия. Правительством уже было введено электронные аукционы. Также были разработаны комплексы важных изменений к законодательству.

"Важно! Ми продаем не сами месторождения, а только разрешения на использование недр", - подчеркнул премьер-министр.

К подписанию готовят 9 договоров о распределении углеводородных недр. Через электронные торги в феврале 2020 года стартуют уже 12 аукционов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США.

А еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи заявил, что Евросоюз не будет пересматривать санкции против России, пока она не достигнет прогресса в исполнении Минских соглашений

Также мы писали о том, что Албания начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. А также, Хорватия на полгода возглавила ЕС.