В пятницу, 14 февраля, в Международном аэропорту "Борисполь" случилось происшествие. Известно, что один из пассажиров, который, как позже выяснилось, пребывает в розыске, сбежал до прохождения паспортного контроля. Об этом podrobnosti.ua узнали из собственных источников.

По предварительной информации, гражданин Украины родом из Тернополя, который жил некоторое время в Европе, разыскивается за распространение наркотиков в крупных размерах.

Злоумышленнику удалось сбежать из аэропорта и остаться незамеченным.

Ранее сообщалось, что во Львове пассажиры самолета устроили побоище на борту. А также пилоты самолета устроили драку на борту во время вылета.