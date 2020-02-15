Правоохранители "потеряли" опасного преступника в аэропорту "Борисполь" [ Редактировать ]
В пятницу, 14 февраля, в Международном аэропорту "Борисполь" случилось происшествие. Известно, что один из пассажиров, который, как позже выяснилось, пребывает в розыске, сбежал до прохождения паспортного контроля. Об этом podrobnosti.ua узнали из собственных источников.
По предварительной информации, гражданин Украины родом из Тернополя, который жил некоторое время в Европе, разыскивается за распространение наркотиков в крупных размерах.
Злоумышленнику удалось сбежать из аэропорта и остаться незамеченным.
Ранее сообщалось, что во Львове пассажиры самолета устроили побоище на борту. А также пилоты самолета устроили драку на борту во время вылета.
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