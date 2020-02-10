Во Львове пассажиры самолета устроили побоище на борту (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 10 февраля, на борту одного из самолетов во Львове произошло чрезвычайное происшествие. Так, люди избили пассажира самолет SkyUp, который был в нетрезвом состоянии и задерживал полет. Соответствующее видео появилось на YouTube-канал "Актуальная правда".
Самолет летел из Львова в Киев. Пассажиры пытались самостоятельно снять пьяного мужчину с рейса, однако он сопротивлялся.
Затем несколько пассажиров, используя нецензурную лексику, избили мужчину. По некоторым данным, ему выбили несколько зубов.
Пьяного мужчину все же сняли с рейса после того, как вмешались сотрудники аэропорта.
Напомним, 8 января украинский Boeing самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном. Также смотрите, как самолет Utair Boeing-737 с 94 пассажирами и членами экипажа на борту, выполнявший рейс из Москвы в Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту назначения.
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