В понедельник, 10 февраля, на борту одного из самолетов во Львове произошло чрезвычайное происшествие. Так, люди избили пассажира самолет SkyUp, который был в нетрезвом состоянии и задерживал полет. Соответствующее видео появилось на YouTube-канал "Актуальная правда".

Самолет летел из Львова в Киев. Пассажиры пытались самостоятельно снять пьяного мужчину с рейса, однако он сопротивлялся.

Затем несколько пассажиров, используя нецензурную лексику, избили мужчину. По некоторым данным, ему выбили несколько зубов.

Пьяного мужчину все же сняли с рейса после того, как вмешались сотрудники аэропорта.

Напомним, 8 января украинский Boeing самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном. Также смотрите, как самолет Utair Boeing-737 с 94 пассажирами и членами экипажа на борту, выполнявший рейс из Москвы в Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту назначения.