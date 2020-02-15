В субботу, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с конгрессменами США, которым заявил о заинтересованности в участии Вашингтона в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Отмечается, что на конференции в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Конгресса США. Он поблагодарил конгрессменов за поддержку Украины, подчеркнул большое значение военной помощи и выразил надежду на увеличение ее объемов.

Зеленский также проинформировал американских законодателей о ходе переговорного процесса по мирному урегулированию на Донбассе и выразил заинтересованность в более активном привлечении США. Кроме того, президент пригласил американских инвесторов в Украину.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский созвонился с президентом России.

А также Зеленский встретился с сенаторами США.