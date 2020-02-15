У Харкові підприємці почали обороняти торговельний центр "Барабашово" від будівельної техніки. Розклали діжки з дровами, шини та навіть протитанкові їжаки. Більше трьох тисяч торгових точок хочуть зрівняти з землею, аби прокласти автошлях. Своїх обіцянок надати підприємцям інші місця, влада Харкова не дотримала.

Що робити підприємцям - з'ясовували наші кореспонденти.

Едуард Савченко показує, де територією торговельного центру міська влада надумала прокласти нову дорогу.

"Вот как раз за вашей спиной - вот эти магазины подлежат сносу. И дальше дорога прямиком через эту площадочку проходит - и вместо того, чтобы аккуратненько обогнуть рынок, с использованием имеющегося свободного пространства, - умышленно, - дорога спроектирована так, чтобы максимально большое количество торговых объектов попало под снос", - показує Едуард Савченко, підприємець.

Щоб прокласти дорогу, завширшки більш як 30 метрів, комунальники мають знести майже три тисячі торговельних об'єктів - а це магазини, у яких вже понад два десятиліття харків'яни працюють уже династіями.

"Дети, родители, уже и внуки продолжают какой-то этот малый семейный бизнес - и это больше, чем рынок. Это для многих сотен харьковчан и иностранцев - это уже образ жизни, это жизнь", - зазначив Едуард Савченко, підприємець.

Обіцянку надати підприємцям нові місця, міська влада не дотримала.

"Городской совет обещал перед тем, как начать строительство, перед тем как сносить торговые объекты предоставить новые павильоны с намного лучшими условиями, с нормальной коммуникацией. Но, к сожалению, мы видим, что они не исполняют своих обещаний", - наголосив Руслан Гусейнов, підприємець ТЦ "Барабашово".

Натомість по торговельному центру розвісили анонімні повідомлення-приписи про те, щоб підприємці забиралися з магазинів. За інформацією підприємців, харківський міський голова Геннадій Кернес дав наказ про знос торгівельного центру. Тож підприємці організували на в'їздах нічні чергування.

"Мы будем биться, бороться до последнего - нам деваться некуда. Мы, предприниматели, которые 20 лет вкладывали труд в этот торговый объект, в торговый центр, и просто так оттуда сдаваться, куда-то уходить - мы не собираемся. Из тех соображений, что нам некуда просто идти", - обурений Руслан Гусейнов, підприємець ТЦ "Барабашово".

Про можливі сутички підприємці повідомили очільника обласної поліції.

"Здесь будет бойня. В случае вторжения на территорию ТЦБ и разрушения имущества частных предпринимателей, также воровства попутного в момент, когда все это будет происходить, - предприниматель будет обороняться всеми доступными способами. Он заверил нас, что будут максимум условий создано, для того чтобы не допустить кровавой бойни", - непокоїться Ірина Денисова, підприємець ТЦ "Барабашово".

Підприємці обіцяють безстрокову акцію. Налагодили канал сповіщення й розробили графік чергувань. Цієї ночі охороняти в'їзди до торговельного центру вийдуть сотні людей.

Кажуть, рейдерські нападки на торгівельний центр активізувалися після заяв його власника Олександра Фельдмана про наміри балотуватися на посаду Харківського міського голови.