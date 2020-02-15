"Велике будівництво". Першого березня стартує всеукраїнська урядова програма під такою назвою. Протягом року чиновники обіцяють, за їхніми словами, зшити країну. Але подекуди у регіонах скептично ставляться до таких планів. Чому - дивіться далі.

Більше 100 тисяч об'єктів по всій країні: реконструкція чи будівництво шкіл, дитсадків, стадіонів. Водночас, відновлення доріг: на програму "Велике будівництво" уряд обіцяє більше 100 мільярдів гривень. Цього тижня керівники областей подали до Кабміну пропозиції: які саме магістралі будувати та які об'єкти.

"Що важливо - щоб дороги вели, в тому числі, до соціально важливих об'єктів: до опорних шкіл, до лікарень інтенсивного лікування. Фактично, щоб вони з'єднували пріоритетні об'єкти для розвитку", - заявив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Це - діти Великоплосківської громади на Одещині. А це - шкільний автобус, який звозить їх із сіл на заняття. І сьогодні він знову зламався. А все - через стан дороги, що з'єднує Великоплоске з райцентром. Шлях у 25 кілометрів - суцільні ями. Возити дітей такою трасою небезпечно.

"Особенно, когда везем на соревнования - там перекашивается сильно автобус: большой риск возить детей. А возить надо", - наголосила Анатолія Воронцова, директорка Тростянецької загальноосвітньої школи.

Втім, до програми "Велике будівництво" ця дорога не потрапила. Таких прикладів дуже багато, - кажуть в одеській облраді. Все через те, що, готуючи перелік об'єктів, обладміністрація проігнорувала думку місцевих депутатів. Саме тому Великоплоске залишається ізольованим від країни, а його жителі навіть за продуктами вимушені їздити до Придністров'я: адже, село межує з Молдовою.

"Люди учатся в Тирасполе, получают медицинское обслуживание в Тирасполе, получают работу в Тирасполе и соответственно - это становится их второй родиной: они даже тираспольское телевидение смотрят.

Это говорит о том, что люди, которые выбирают части "Большого строительства", просто плохо знают проблемы района, они просто не слышат людей.

Администрация работает почему-то (та, которая пришла с "Зе"-командой) абсолютно отдельно от депутатов, она не координирует и достраивает те объекты, которая она считает нужным, наверное, по каким-то бизнес-интересам", - наголосив Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

До того ж депутати сумніваються, що навіть заплановані роботи будуть виконані. Пояснюють: в облдержадміністрації немає злагодженої команди, відсутні професіонали, які зможуть проконтролювати будівництво. А крім того, одеських можновладців регулярно викривають у корупції.

"Большое строительство" - ну, какое, ребята, большое строительство? Ну, о чем вы говорите! Вы вначале хотя бы сформируйте команду компетентных профессиональных руководителей! У новых "слуг народа" команды нет! Кто, кто будет это реализовывать? Вы вначале научитесь осваивать, использовать по назначению те деньги, которые вам предусмотрены, контролировать, чтобы их не расхищали по дороге, чтобы работы реализовывались, а потом уже рассказывайте про новое строительство", - наголосив Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

У Великоплоскому сподіваються, влада зверне увагу на проблемну дорогу.

"Є звернення автоперевізників - що припинять сполучення, перевозки "Одеса - Великоплоске" в зв'язку з тим, що дорога непроїзна", - наголосив Сергій Шлюшкін, секретар Великоплосківської сільради.

Програма "Велике будівництво" в Україні стартує першого березня.