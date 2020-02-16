В Крыму, Керченский городской суд арестовал на 10 суток украинских моряков, которых задержали в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщили в пресс-центре Федеральной службы безопасности России.

Трое из четырех украинских рыбаков признались в незаконном вылове рыбы. Ранее появились предположительные имена рыбаков - Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

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Украинцы заявили, что не имеют претензий к российским пограничникам. Они также сообщили, что психологическое и физическое воздействие на них не оказывалось.