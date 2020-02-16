Украинских моряков арестовали в Крыму [ Редактировать ]
В Крыму, Керченский городской суд арестовал на 10 суток украинских моряков, которых задержали в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщили в пресс-центре Федеральной службы безопасности России.
Трое из четырех украинских рыбаков признались в незаконном вылове рыбы. Ранее появились предположительные имена рыбаков - Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.
Украинцы заявили, что не имеют претензий к российским пограничникам. Они также сообщили, что психологическое и физическое воздействие на них не оказывалось.
Напомним, в субботу, 15 января, российские пограничники Федеральной службы безопасности задержали четверых украинских рыбаков в Азовском море.
У рыбаков на маломерном судне была ставная сеть и почти 300 единиц камбалы. Рыбаков вместе с лодкой доставлены в порт Керчи для дальнейшего разбирательства.
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