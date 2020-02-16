Захват рыбаков в Азовском море: названы имена украинцев [ Редактировать ]
Украинские рыбаки, которых задержали 15 января российские пограничники в Азовском море, оказались жителями села Райновка Приморского района Запорожской области. Об этом сообщил народный депутат Павел Мельник.
"Все рыбаки - жители села Райновка Приморского района Запорожской области", - написал Мельник.
Он узнал эту информацию от жителей Приморского района. Мельник написал, что имена задержанных предположительно - Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов.
Напомним, в субботу, 15 января, российские пограничники Федеральной службы безопасности задержали четверых украинских рыбаков в Азовском море.
У рыбаков на маломерном судне была ставная сеть и почти 300 единиц камбалы. Рыбаков вместе с лодкой доставлены в порт Керчи для дальнейшего разбирательства.
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