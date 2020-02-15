У берегов Крыма задержали украинских рыбаков [ Редактировать ]
В субботу, 15 января, российские пограничники Федеральной службы безопасности задержали четверых украинских рыбаков в Азовском море. Об этом передает "РБК-Украина".
Сообщается, что задержание произошло в западной части Азовского моря у берегов оккупированного Крыма. У украинских рыбаков при себе не было документов, а капитан не выполнял требования пограничников и якобы пытался скрыться.
По данным российской стороны, у рыбаков на маломерном судне была ставная сеть и почти 300 единиц камбалы. Рыбаков вместе с лодкой доставлены в порт Керчи для дальнейшего разбирательства.
"Сейчас к выяснению обстоятельств с задержкой судна подключена и прокуратура АРК Крым, и МИД Украины", - сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.
Ранее сообщалось, что США ввели масштабные санкции против России.
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