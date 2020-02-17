Базилик считается одной из самых популярных и полезных для здоровья трав. Специалисты советуют включить его в рацион питания, так как это отличный источник витаминов, минералов и антибактериальных веществ. Об этом передает newsyou.info.

Витамины и минералы

Витамин К необходим для свертывания крови - две столовые ложки базилика обеспечивают 29% дневной нормы. Пряность содержит витамин А, антиоксиданты, защищающие клетки от повреждения свободными радикалами. Это помогает предотвратить окисление холестерина в крови, атеросклероз, сердечные приступы и инсульт.

Натуральный антибиотик

Базилик обладает антибактериальными свойствами, содержит флавоноиды. Они и эфирные масла защищают организм на клеточном уровне. К ним относятся эстрагола, линалоол, цинеол, эвгенол, сабинен, мирцен, лимонен - именно они способны ограничивать рост вредных бактерий.

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