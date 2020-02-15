У каждого из нас бывают такие дни, когда сильная усталость не позволяет продуктивно работать. Обычно, чтобы взбодриться мы пьем кофе, однако, как отмечают специалисты, некоторые напитки лучше справляются с этой целью. Об этом передает newsyou.info.

Одной из основных причин сонливости является обезвоживание. Диетологи говорят - в течение всего дня, не дожидаясь жажды стоит пить побольше воды, особенно по утрам.

Что касается других напитков, медики рекомендуют цитрусовые соки и зеленый чай. Они бодрят похлеще кофе.

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"Натуральный апельсиновый сок богат витамином С, который наполняет организм энергией, а запах апельсина, лайма и лимона стимулирует мозговую деятельность.

Ну а зеленый чай по содержанию кофеина ничем не уступает чашечке свежезаваренного кофе, но при этом куда более полезен" - отметила врач.

Отличный вариант перекуса на работе - несладкие фрукты и ягоды. Это натуральные стимуляторы, особенно хороши "темные" ягоды - черника, смородина, вишня. Вне сезона можно добавлять в чай перетертые с сахаром ягоды или взбивать в блендере замороженные и разводить их с водой, чтобы получить витаминный морс.

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