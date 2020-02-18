Когда Масленица в 2020 году [ Редактировать ]
Масленицу, согласно традициям, празднуют за 56 дней до Пасхи. Таким образом, в 2020 году Масленица выпадает на 1 марта. А Масленичная неделя начинается с 24 февраля.
Традиции праздники:
Праздничная неделя обычно начинается с понедельника и длится до воскресенья. В последний день гуляний обычно сжигают масленичное чучело. Каждый день наполнен особым смыслом и имеет собственные ритуалы.
- Понедельник - встреча. В этот день ходили по гостям и выпекали первый праздничный блин.
- Вторник - заигрыши или, по-простому, сватовство. В деревне в этот день устраивали смотрины.
- Среда - лакомка. В масленичную среду мать жены печет блины и угощает ими зятя. Считается, что чем богаче ее стол, тем больше теща благоволила к мужу своей дочери.
- Четверг - разгул. В четверг с размахом начиналась Широкая Масленица. И, конечно же, ни одна праздничная неделя не проходила без игр: хороводы, песни всем двором, катания с горки, прыжки через костер, кулачные бои, все это в сопровождении песен и плясок.
- Пятница - тещины вечерки. В этот день, наоборот, мать дочери сама наведывается в дом к зятю, и тот так же должен накормить ее символом Масленицы.
- Суббота - золовкины посиделки. В предпоследний день Масленичной недели молодые невестки приглашали к себе в гости родственников мужа, в первую очередь, золовок.
- Воскресенье - проводы. Народ начинал подготовку к Великому посту. Просили прощения у близких, поминали усопших. Всю еду доедали, а что оставалось - сжигали. Тщательно мыли посуду, а затем шли в баню.
Смотрите также календарь праздников на 2020 год.
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