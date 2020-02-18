Инженеры из США опубликовали исследование, согласно которому они создали устройство для производства электроэнергии из воздуха.

В основе устройства лежит простейший микроорганизм. Авторы открытия вдохновились протобактерией рода Geobacter, которую обнаружили около 30 лет назад у берегов реки Потомак на Восточном побережье США.

Оказывается, этот микроорганизм имеет некоторые бактериальные нанопроволоки и может проводить электричество даже без кислорода.

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Ученые из Массачусетса использовали нанопроволоки бактерии Geobacterи разработали на их основе "воздушный генератор", - устройство, способное беспрерывно производить электроэнергию.

Нанопроволока в генераторе, аналогичная той, которую обнаружили в микроорганизме, использует водяной пар в атмосфере и постоянно создает электрический ток с помощью двух электродов.

"Ожидается, что эта диффузия заряда вызовет уравновешивающее электрическое поле или потенциал, аналогичный потенциалу мембран в биологических системах. Поддерживаемая степень влажности, которая принципиально отличается от всего, что наблюдалось в предыдущих системах, объясняет непрерывное выходное напряжение от нашего нанопроволочного устройства", - объясняют ученые.

По их словам, воздушный генератор может работать при минимальной влажности воздуха в атмосфере, - даже в условиях сухой пустыни.

Ученые утверждают, что нескольких таких генераторов может хватить для зарядки небольших гаджетов.

"Конечная цель заключается в создании крупномасштабных систем. Как только мы перейдем к промышленным масштабам производства проволоки — мы сможем создать большие системы, которые внесут существенный вклад в устойчивое производство электроэнергии", — говорит один из создателей генератора Джун Яо.

Ранее мы писали о том, что ученые поразили новым открытием.