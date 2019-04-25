Если вы видите на упаковке надпись, что продукт отбеливает зубы, в нем, скорее всего содержится диоксид титана - опасный элемент для здоровья, сообщает hronika.info.

Наиболее распространенными заболеваниями среди любителей жвачек есть болезни желудка и кишечника. Ученым даже удалось доказать взаимосвязь между синдромом раздраженного кишечника и регулярным жеванием жвачки. Это происходит потому, что человек, жует и заглатывает слишком много воздуха и слюны.

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Другие исследования показывает взаимосвязь между мигренью и жеванием жвачки. Оказывается, в процессе жевания возникает высокое давление на височно-челюстной сустав, в результате чего от боли страдает голова.

Также нельзя не упомянуть о химическом составе, который вызывает отравление организма. Поэтому медики советуют редко жевать освежающие резинки.

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