Чем опасна жевательная резинка: ученые сделали неожиданное открытие [ Редактировать ]
Если вы видите на упаковке надпись, что продукт отбеливает зубы, в нем, скорее всего содержится диоксид титана - опасный элемент для здоровья, сообщает hronika.info.
Наиболее распространенными заболеваниями среди любителей жвачек есть болезни желудка и кишечника. Ученым даже удалось доказать взаимосвязь между синдромом раздраженного кишечника и регулярным жеванием жвачки. Это происходит потому, что человек, жует и заглатывает слишком много воздуха и слюны.
Другие исследования показывает взаимосвязь между мигренью и жеванием жвачки. Оказывается, в процессе жевания возникает высокое давление на височно-челюстной сустав, в результате чего от боли страдает голова.
Также нельзя не упомянуть о химическом составе, который вызывает отравление организма. Поэтому медики советуют редко жевать освежающие резинки.
Ранее мы писали про топ-5 вредных каш для организма, а также кому нельзя есть семечки.
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