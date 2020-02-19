Генассамблея ООН собирает заседание по вопросам Украины [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, Генеральная ассамблея ООН соберется на пленарное заседание по ситуации на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
В ведомстве ожидают, что проведение дебатов по ситуации на оккупированных территориях поможет Украине противодействовать российской агрессии.
"Проведение дебатов на эту тему станет важным событием в усилиях Украины по противодействию агрессии России и деоккупации части территории нашего государства путем укрепления международной солидарности и использования уникальных представительских возможностей этой глобальной организации", - заявили в Министерстве иностранных дел.
Кроме того, участие в заседании ГА ООН примет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Помимо выступления на заседании, Пристайко встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, председателем 74-й сессии ГА ООН Тиджани Мухаммадом-Банде и представителями ряда стран-членов ООН.
Ранее Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросам Украины.
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