В четверг, 13 февраля, Россия запросила заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом пишет "РБК-Украина".

Полянский отметил, что Россия запросила заседание на 18 февраля. Мероприятие может быть назначено на вторую половину дня.

"В связи с пятой годовщиной Комплекса мер по реализации минских соглашений, которая отмечается сегодня, 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведение брифинга Совета Безопасности", - сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США.

А еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи заявил, что Евросоюз не будет пересматривать санкции против России, пока она не достигнет прогресса в исполнении Минских соглашений

Также мы писали о том, что Албания начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. А также, Хорватия на полгода возглавила ЕС.