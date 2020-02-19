В среду, 19 февраля, стало известно, что страны-участницы Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом заявил постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон в завершение заседания Совбеза, передает "РБК-Украина".

В заявлении отмечается, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Страны ЕС - нынешние члены Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Мы осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении.

Ранее Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросам Украины.