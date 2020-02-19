Кабмин назначил главу Госкино и еще трех агентств [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины назначил Марину Кудерчук главой Государственного агентства по вопросам кино. Об этом сообщил в Telegram глава Минкультуры Владимир Бородянский.
В сообщении говорится, что Кабинет министров также назначил руководителей трех других профильных агентств, которые подведомственны Министерству культуры, молодежи и спорта Украины.
В частности, главой Госагентства спорта назначен Сергей Левчук. Галина Григоренко возглавит агентство по вопросам искусств, а Ольга Россошанская - агентство по вопросам творческого образования.
К слову, Марина Кудерчук одержала победу в повторном конкурсе на должность главы Госкино.
После увольнения Филиппа Ильенко с этого поста в 2019 году был объявлен конкурс на замещение этой должности. Единственная вышедшая в его финал конкурсантка, директор Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, не прошла заключительное собеседование.
После этого был объявлен повторный конкурс, в котором победила заместительница главы Запорожской ОГА Марина Кудерчук. Всего в списке на должность фигурировали девять претендентов.
Напомним, 19 августа экс-глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко подал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману заявление об увольнении по собственному желанию. Он заявил, что считает основные цели своей работы на посту главы Госкино достигнутыми.
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