В пятницу, 14 февраля, стало известно, что Кабинет министров Украины выделил 4,5 млн гривен на эвакуацию украинцев из Китая из-за распространения коронавируса. Об этом сообщаетcя в соответствующем решении правительства от 5 февраля.

"Выделить Министерству инфраструктуры 4,5 млн гривен для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (г. Ухань)", - говорится в решении Кабмина.

Кроме того, Минфину было поручено осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда госбюджета, а Мининфраструктуры - утвердить в течение недели перечень расходов, связанных с осуществлением эвакуации.

Ранее стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.