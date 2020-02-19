Британці закликали Росію зупинити конвої на Донбас [ Редактировать ]
Велика Британія під час засідання Радбезу ООН затребувала в Росії припинити, цитую "несподівані та незаплановані так звані гуманітарні конвої".
Постійний представник Сполученого Королівства при ООН Карен Пірс поклала на Москву відповідальність за страждання людей на окупованих територіях, і зазначила, що будь-яка допомога, додамо від себе: саме допомога, а не конвої тилового забезпечення бойовиків, повинна надходити в регіони цивільно та організовано.
В першу чергу - допомога міжнародна. За участю представників Міжнародного комітету Червоного хреста.
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