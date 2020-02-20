Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из "Борисполя" [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, самолет с украинцами и иностранцами, которых эвакуировали из китайского Уханя - эпицентра коронавируса, вылетел из аэропорта "Борисполь".
Соответствующее видео появилось на странице "Политика страны" в Telegram.
Напомним, что 20 февраля в аэропорт "Борисполь" вернулись эвакуированные украинцы из Уханя.
Самолет должен был направится в Харьков. Однако судно в течение некоторого времени кружило над городом, так и не приземлившись. Пос сообщению президента страны, такая ситуация сложилась в связи с погодными условиями. Самолет был вынужден направиться в Киев, чтобы приземлиться в "Борисполе" на дозаправку.
В МВД сообщили о том, что прибывших разместят на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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