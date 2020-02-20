В "Борисполе" приземлился самолет с украинцами [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, в 9:40 в аэропорт "Борисполь" вернулись эвакуированные украинцы из Уханя.
В аэропорт прибыли автобусы ГСЧС и люди в белой спецформе. Всех пассажиров будут встречать специалисты в защитной одежде.
На сайте МВД сообщается, что самолет прилетел в Киев на дозаправку. После этого, он вернется в Международный аэропорт Харькова.
Напомним, что самолет с людьми кружил долгое время над Харьковом, который затянуло туманом. Предполагается, что людей отправят в санаторий УМВД в Новых Санжарах, Полтавской области. Люди уже вышли на протесты, там продолжаются столкновения местных жителей и полиции.
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Однако, самолет изменил направление в сторону Киева. Судно прилетело в аэропорт "Борисполь" под Киевом. На онлайн-табло появилась информация о том, что прибытие состоится в 09:37.
Стоит отметить, что конкретной информации о том, куда же все-таки направят людей после прибытия самолета до сих пор нет.
Ранее в аэропорт Харькова приехали медики в защитных костюмах.
В пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что для перевозки граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, подготовлено 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя.
Известно, что прибывших из Китая на 14 дней поместят на карантин.
Ранее мы сообщали о том, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца. Для двух из них болезнь обернулась смертью.
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