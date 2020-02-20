В поезде "Киев - Бердянск" на пассажирку упала полка в поезде. Один из пассажиров плохо закрепил спальное место. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Пассажир ненадлежащим образом закрепил свою полку и упал на пассажирку, которая находилась снизу. Все полки вагона поезда были в исправном состоянии", - говорится в сообщении ведомства.

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После того как поезд отправился, на женщину упала полка. Место происшествия исследовали, но "никаких повреждений полки и кронштейнов, на которых она держится, не обнаружено".

60-летняя пассажирка Наталья Манько сильно пострадала. Ее отправили в больницу на ближайшей станции, но она отказалась от госпитализации.

Полка в поезде ударила женщину по спине. Пенсионерка получила переломы, протрузию и гематомы. Теперь врачи ей запрещают ходить и даже сидеть.

Она намерена обратиться в суд.

Ранее мы писали о том, что лучшая футболистка мира потеряла в поезде награду. Она забыла чемодан с вещами в поезде. А также, девушка в поезде домогалась и била мужчин. Она приставала к мужчинам, а позже и вовсе подралась.