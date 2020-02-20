Полка в поезде сломала пассажирке позвоночник [ Редактировать ]
В поезде "Киев - Бердянск" на пассажирку упала полка в поезде. Один из пассажиров плохо закрепил спальное место. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Пассажир ненадлежащим образом закрепил свою полку и упал на пассажирку, которая находилась снизу. Все полки вагона поезда были в исправном состоянии", - говорится в сообщении ведомства.
После того как поезд отправился, на женщину упала полка. Место происшествия исследовали, но "никаких повреждений полки и кронштейнов, на которых она держится, не обнаружено".
60-летняя пассажирка Наталья Манько сильно пострадала. Ее отправили в больницу на ближайшей станции, но она отказалась от госпитализации.
Полка в поезде ударила женщину по спине. Пенсионерка получила переломы, протрузию и гематомы. Теперь врачи ей запрещают ходить и даже сидеть.
Она намерена обратиться в суд.
Ранее мы писали о том, что лучшая футболистка мира потеряла в поезде награду. Она забыла чемодан с вещами в поезде. А также, девушка в поезде домогалась и била мужчин. Она приставала к мужчинам, а позже и вовсе подралась.
по теме
В "Борисполе" приземлился самолет с украинцами
В четверг, 20 февраля, в Украину вернулись эвакуированные украинцы из Уханя
Самолет с эвакуированными украинцам летит в Киев
В четверг, 20 февраля, в Украину вернулись эвакуированные украинцы
На лайнере Diamond Princess появились первые жертвы коронавируса
В Японии, на лайнере Diamond Princess от коронавируса скончалось двое людей
Возвращение украинцев из Китая: все подробности
В четверг, 20 февраля, в Украине приземлится рейс с эвакуированными украинцами
Коронавирус в Китае "убил" более 2100 человек
Вирусом болеют около 56 303 человек