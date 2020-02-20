Бросают камни и грозят сжечь санаторий: протесты в Новых Санжарах набирают обороты [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах под Полтавой снова начались массовые столкновения местных жителей с нацгвардейцами и полицией. Одна из участниц митинга пригрозила, что ночью они сожгут санаторий. Об этом сообщает "Страна".
Правоохранители разогнали протесты и освободили дорогу к санаторию. Протестующие начали показывать свое недовольство и бросали камни в полицию. Мужчина на автомобиле решил прорвать кордон полиции,но ему прокололи колеса и задержали.
После этого, протестующие бросали камни в автобусы с украинцами.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
по теме
Утечка токсичного газа "убила" 14 человек
В Пакистане, в городе Карачи произошла утечка газа
Выходные весной: сколько будут отдыхать украинцы
Многих волнует вопрос - сколько будет выходных
В Броварах пьяный полицейский насмерть сбил человека
В воскресенье, 16 февраля, в Броварах произошла жуткая авария
В Киеве объявили первый уровень опасности
В воскресенье ,16 февраля, в Киеве будет ухудшение погодных условий
Свитолина проиграла 84-й ракетке мира в Таиланде
84-й ракетке мира Нао Хибино в четвертьфинале турнира в тайском Хуахине.