В четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах под Полтавой снова начались массовые столкновения местных жителей с нацгвардейцами и полицией. Одна из участниц митинга пригрозила, что ночью они сожгут санаторий. Об этом сообщает "Страна".

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Правоохранители разогнали протесты и освободили дорогу к санаторию. Протестующие начали показывать свое недовольство и бросали камни в полицию. Мужчина на автомобиле решил прорвать кордон полиции,но ему прокололи колеса и задержали.

После этого, протестующие бросали камни в автобусы с украинцами.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.