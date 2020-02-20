В Новых Санжарах снова разгорелись массовые столкновения (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах под Полтавой снова начались массовые столкновения местных жителей с нацгвардейцами и полицией. Об этом сообщает "Страна".
Сотрудники полиции и офицеры Национальной гвардии начали оттеснять протестующих в сторону санатория. На дороге завязалась потасовка, когда микроавтобусы Национальной полиции пытались проехать.
Силовики сделали коридор, но местные жители все еще блокировали дорогу. Протестующие развели большой костер перед санаторием.
По состоянию на 19:05 дорогу расчистили.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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