В четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах под Полтавой снова начались массовые столкновения местных жителей с нацгвардейцами и полицией. Об этом сообщает "Страна".

Сотрудники полиции и офицеры Национальной гвардии начали оттеснять протестующих в сторону санатория. На дороге завязалась потасовка, когда микроавтобусы Национальной полиции пытались проехать.

Силовики сделали коридор, но местные жители все еще блокировали дорогу. Протестующие развели большой костер перед санаторием.

По состоянию на 19:05 дорогу расчистили.