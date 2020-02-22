Коронавирус в поезде "Киев-Москва": 5 пассажиров госпитализировали [ Редактировать ]
В субботу, 22 февраля, стало известно, что Брянске госпитализировали 5 граждан Украины из числа находящихся в одном вагоне поезда "Киев-Москва" с китаянкой, у которой подозревали коронавирус. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
По данным ведомства, двух мужчин и трех женщин госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Сейчас они находятся в нормальном состоянии и не имеют жалоб на самочувствие. Лабораторные исследования анализов украинцев в работе.
Кроме того, еще шестеро граждан Украины находятся в отцепленном и поставленном на санитарную стоянку вагоне. Они отказались от госпитализации.
"Граждане Украины обеспечены всем необходимым, включая горячее питание. После получения результатов лабораторных исследований на новый коронавирус будет принято решение об их дальнейшем следовании", - добавили в Минздраве.
Ранее мы писали о том, что пассажиры поезда "Киев-Москва" были шокированы приемом в России.
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