В пятницу, 21 февраля, в поезде "Киев-Москва" произошло ЧП. После пересечения украинско-российской границы, сотрудники Погранслужбы Российской Федерации проверяли документы у пассажиров и выявили гражданку Китая с признаками вирусного заболевания. Правоохранители приняли решение снять китаянку с поезда. О том, что происходит в вагоне в настоящий момент, сообщает источник "Подробностей".

По словам очевидцев, в ходе проверки выяснилось, что девушка совсем недавно вернулась из Китая. Она предоставила все необходимые документы, подтверждающие то, что она прошла карантин в Китае и никаких признаков коронавирусной инфекции у нее выявлено не было. Также пассажиры поезда "Киев-Москва" рассказали о том, что прибывшие на место происшествия медики обследовали женщину и зафиксировали у нее температуру выше 38 градусов.

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В связи с этим, было принято решение о немедленной ее госпитализации в инфекционное отделение Брянской городской больницы.

По информации источника "Подробностей", в вагоне находятся 13 граждан Украины. Вместе с тем, по информации Государственной пограничной службы Украины, всего в вагоне находились 22 человека, из которых 13 граждан Украины, в том числе 2 проводника, а также 6 граждан России и по одному гражданину из Узбекистана, Канады и Китая.

Судьба остальных пассажиров пока остается неизвестной - пассажиры вагона остались заблокированы недалеко от Брянска, вагон отцепили и отогнали в поле. Остальной состав отправился в Россию.

По словам граждан Украины, которые сейчас пребывают в этом вагоне, их полностью обеспечивают едой, электричеством и теплоснабжением. У них были взяты анализы крови и мочи. Людям запретили покидать вагон. Как минимум, до результатов анализов, которые якобы будут готовы к вечеру.

Ранее мы писали о том, что с 20 февраля Россия официально приостановила въезд граждан Китая на территорию страны. Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.