В пятницу, 21 февраля, в поезде "Киев-Москва" произошло ЧП. При проверке документов на пересечении украинско-российской границы, сотрудники Погранслужбы России выявили гражданку Китая с признаками вирусного заболевания. Было принято решение снять женщину с поезда. "Подробностям" удалось пообщаться с пассажирами поезда.

"Восхищаемся отношением к нам в России. Мы были в шоке. Вежливые, заботливые! Организация на уровне. Кормили! Узнавали как и что! Централизовано всех привезли на вокзал, в отдельный зал, поменяли билеты, проводили", - подчеркивают пассажиры.

Также, они сообщили, что все время, пока ждали результатов анализов китаянки, людей обеспечивали едой, теплом, электричеством.

"Встречали как родных и заботились на высшем уровне... А тут в наших камнями бросали", - отмечают пассажиры.

Кроме того, из собственных источников нам стало известно, что накануне гражданка Китая прилетела в аэропорт "Жуляны". Сейчас сотрудник Погранслужбы принудительно освобожден от работы для проверки состояния здоровья.

Ранее мы писали о том, что с 20 февраля Россия официально приостановила въезд граждан Китая на территорию страны. Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.