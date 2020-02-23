В Китае количество погибших от коронавируса COVID-19 выросло до 2442 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

В Китае заразились 76 936 человек. Всего болеют 51 606 человек, 10 968 в тяжелом состоянии, 22 тысячи 888 человек вылечились и отправились домой.

За сутки появились 648 новых случаев заражения, вылечились 2230 человек, а скончались 97. В Гонконге заразились 69 человек. На Тайване заразились 26 человек, из них один скончался и двое вылечились.

Мы писали, что в Иране чиновник заразился коронавирусом. Заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.

Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.