Коронавирус в Китае "убил" более 2440 человек [ Редактировать ]
В Китае количество погибших от коронавируса COVID-19 выросло до 2442 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
В Китае заразились 76 936 человек. Всего болеют 51 606 человек, 10 968 в тяжелом состоянии, 22 тысячи 888 человек вылечились и отправились домой.
За сутки появились 648 новых случаев заражения, вылечились 2230 человек, а скончались 97. В Гонконге заразились 69 человек. На Тайване заразились 26 человек, из них один скончался и двое вылечились.
Мы писали, что в Иране чиновник заразился коронавирусом. Заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.
Напомним, что прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
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