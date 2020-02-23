В субботу, 22 февраля, состоялся финал украинского Нацотбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2020". Известно, что по результатам судейского и зрительского голосования победила группа "Go-A". Именно они представят Украину на масштабном конкурсе.

Позже в сети разгорелся настоящий скандал. Одни из самых ярких участников - группа "Tvorchi" рассказали о "подставе" организаторов с аппаратурой, которая, по их словам, была просто нерабочей. Именно поэтому, как утверждают конкурсанты, у них были проблемы с вокалом.

"Когда мы выступали в полуфинале в ушных мониторах звук бэк вокала был настолько громкий, что вокала Джефри не было слышно. После выступления человек, который отвечал за звук извинился.

В финале вокал Джефри в мониторах уже был, но музыки было 0 громкости ... Ее вообще не было! Во время выступления, когда я увидел, что Джефри поправляет ушные мониторы, я понял, что что-то не так, он рассказал мне все на бэкстейдж и мы сразу пошли к человеку, который ответственный за это. Когда мы спросили: "Почему не было музыки в мониторах?" - нам просто посмеялись в лицо и сказали: "это невозможно", - рассказывает коллектив.

В комментариях подписчики поддержали любимых исполнителей и пожелали им удачи в творчестве.

Напомним, что именно этим участникам букмекеры отдавали победу в Нацотборе на "Евровидение-2020".

Ранее мы сообщали, что ведущая-трансгендер "Евровидения-2020" удивила сеть.